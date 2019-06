Sono passate quasi tre settimane dall'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus e ancora deve essere scelto il sostituto del tecnico livornese, che a Torino ha vinto cinque scudetti consecutivi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, oggi l'affare che porta a Maurizio Sarri è pronto a entrare nel vivo. Le parole di Fabio Paratici, che ha sottolineato come esista "più di un pretendente" per la panchina bianconera, sarebbero di facciata, perché la strada è tracciata per il ritorno in Italia di Sarri, da sempre molto apprezzato dal direttore sportivo della Juventus.