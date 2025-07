CorSport - Osimhen e la scelta sulla casa che fa sperare il Galatasaray

Simone Gervasio

A Napoli, a Torino e ad Istanbul si fanno tutti la solita domanda, che succederà con Victor Osimhen? Il centravanti nigeriano rimane in bilico, con il futuro che sarà lontano dal Napoli ma ancora da capire con quali modalità d'addio e soprattutto quale sarà la prossima tappa. La Juventus ha un piano preciso per l'attaccante ma chi continua a sperare molto è il Galatasaray.In particolare, come riportato dal Corriere dello Sport, c'è un dettaglio evidenziato dai media turchi; Osimhen non ha ancora disdetto la casa in cui ha vissuto con la sua famiglia sin da quando ha messo piede sul Bosforo. Una scelta che può voler dire tutto o niente ma che comunque alimenta la fiducia del Galatasaray di riuscire a riabbracciare Osimhen dopo l'ultima stagione vissuta insieme.

La proposta di salario per Victor da parte del club turco, si legge, è di 16 milioni a stagione (più o meno 4 in più di quello napoletano, con i benefici del Decreto Crescita); per di più arricchiti, secondo quanto raccontano in Turchia, da un ricco contratto pubblicitario. La prima offerta compresa tra i 50 e i 60 milioni ma il Napoli continua a volere i soldi della clausola (75 milioni)