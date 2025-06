Corsport - Offerta della Juventus per David: ingaggio, contratto e tutti i dettagli

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, laavrebbe deciso di affondare il colpo per arrivare a. L'attaccante canadese lascerà il Lille a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto e dal 1° luglio sarà dunque libero di firmare con qualsiasi club.Tra le squadre che vanno per forza di cose considerate in corsa per David c'è ovviamente la Juve che, stando a quanto raccolto dal Corriere dello Sport, avrebbe già presentato la sua proposta ufficiale per il classe 2000.La Juve, dal canto suo, sarebbe pronta a mettere sul piatto un ricco contratto su base quinquennale con tanto di maxi bonus alla firma. Un vero e proprio all-in per provare a strappare il sì del centravanti.

L'offerta per David: i dettagli

Secondo il Corriere dello Sport, la Juve ha offerto a David un contratto di cinque anni, quindi valido fino al 2030, con un ingaggio da 6 milioni netti a stagione. Per ottenere il sì dell'attaccante, il club zebrato sarebbe disposto a mettere sul piatto anche un maxi bonus alla firma da 15 milioni di euro. Qualora fossero confermate queste cifre, la palla passerebbe al calciatore e ai suoi rappresentanti, chiamati a dare una risposta, in un senso o nell'altro, di fronte ad una proposta davvero importante.