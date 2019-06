Quello di Mauro Icardi è tra i nomi più caldi in vista del prossimo mercato estivo. L'attaccante dell'Inter sembra destinato a lasciare i nerazzurri, soprattutto dopo l'arrivo di Antonio Conte in panchina. La Juventus è in pole per il suo acquisto, ma, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe in vista un possibile clamoroso scambio con il Napoli. In cambio di Icardi, i partenopei sarebbero pronti a cedere Lorenzo Insigne, il "capitano deluso" dopo un finale di stagione difficile nei rapporti con Carlo Ancelotti.