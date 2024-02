Laal JTC della Continassa sta preparando la sfida alche ha recentemente cambiato per l'ennesima volta in stagione guida tecnica. Partenopei che non stanno attraversando un periodo roseo, a dimostrarlo è la rimonta subita dal Cagliari nello scorso turno di campionato, anche se in precedenza c'era stato il pareggio contro il Barcellona che faceva ben sperare i tifosi azzurri. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport lo stadio Diego Armando Maradona va verso il tutto esaurito per la gara contro la Juventus. Ci sono disponibili ancora pochissimi posti e soltanto negli anelli inferiori e nelle tribune. A Napoli il clima si sta già scaldando.