Il futuro di Mauro Icardi resta tutto da definire. Per l'attaccante argentino si sta sviluppando una corsa a due, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, tra Napoli e Roma, con la Juventus sullo sfondo. I partenopei sono arrivati a offrire 8 milioni di euro netti a stagione, comprensivi di bonus, all'attaccante argentino, mentre i giallorossi si sono spinti fino a 9. L'Inter, intanto, aspetta l'offerta giusta per liberare il suo cartellino. E i bianconeri aspetteranno gli ultimi giorni di mercato per formularla.