Problemi in casa Napoli; Cyril Ngonge non è stato convocato per la partita di Reggio Emilia con il Sassuolo: ma questa era una certezza già lunedì. Ieri, però, si è aggiunto un altro forfait: anche Jens Cajuste non sarà al Mapei a causa di un problema muscolare accusato al rientro dalla trasferta di Cagliari. I due giocatori, considerando che martedì 12 marzo è in agenda il decisivo ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona in Catalogna, salteranno per cominciare anche la sfida di domenica con laal Maradona, e poi si vedrà.