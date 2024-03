Mondiale per Club, la classifica

Bayern Monaco (Germania) – 103 punti

PSG (Francia) – 82 punti

Inter (Italia) – 76 punti

Porto (Portogallo) – 68 punti

Borussia Dortmund (Germania) – 68 punti

Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti

Lipsia (Germania) – 61 punti

Barcellona – 56 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti

Juventus – 47 punti (ultima qualificata)

Napoli – 42 punti

Salisburgo – 40 punti

Lazio – 35 punti

La sospensione di un anno comminata dalla Uefa alla Juventus è secondo Aurelio De Laurentiis un fatto eclatante che dovrebbe avere un impatto sul ranking di accesso al Mondiale per Club. Dopo l'eliminazione della Lazio, soltanto il Napoli e i bianconeri sono in lotta per qualificarsi alla competizione. Il patron degli azzurri, scrive il Corriere dello Sport, sta studiando una possibile azione per far pesare quello stop di Nyon in ambito Fifa nel caso in cui il club non riuscisse a qualificarsi sul campo al Mondiale per Club. De Laurentiis non ha ancora svelato la propria strategia legale ma sembra intenzionato ad andare fino in fondo.Dopo le prime sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione, la classifica si è leggermente modificata. Ecco le posizioni e il punteggio.