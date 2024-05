Come scrive Il Corriere dello Sport, al momento restano ancora parecchi dubbi su ciò che sarà effettivamente il, a cui laè già qualificata. Una questione aperta, per esempio, è quella relativa aidi contratto alla fine della prossima stagione (30 giugno 2025), che a luglio inoltrato potrebbero essere ancora in corsa nella competizione con le rispettive squadre. I bianconeri in una situazione di questo tipo sono ben nove, tra cui due big come Federicoe Wojciech: laha fatto sapere ai club (preoccupati) che sta studiando un regolamento, ma i tempi stringono. Un caso simile si verificò nel 2020, con la pandemia che fermò i campionati in primavera e costrinse la UEFA a organizzare la fase finale delle coppe ad agosto. Allora la FIFA diede la possibilità di estendere gli accordi fino al 31 agosto, ma senza imporsi d'autorità visto il complesso quanto delicato quadro giuslavoristico dei vari Paesi; dunque per prestiti secchi e contratti in scadenza, l'adeguamento doveva passare da una trattativa tra le parti.