Dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League, il Napoli deve dire addio anche al Mondiale per Club visto che sarebbe servito il passaggio ai quarti per provare a sorpassare la Juventus nel ranking. Agli azzurri ora non resta che la battaglia legale di De Laurentiis, allo studio sull’appiglio per rendere ulteriormente afflittiva la squalifica di un anno imposta dall’Uefa alla Juve in virtù delle violazioni del fair play finanziario legate al caso plusvalenze. Partita giuridica difficilissima, scrive il Corriere dello Sport.