CorSport - Il Napoli ha un'intesa con l'entourage di Miretti: la richiesta della Juventus

Napoli, accordo con Miretti

Juventus, la richiesta per Miretti



Miretti, i numeri nell'ultima stagione

Partite giocate: 25

Da titolare: 22

Minuti a partita: 68

Goal: 3

Assist: 3

Il Napoli sta lavorando per costruire un centrocampo ottimale per il suo tecnico Antonio Conte. Tra gli obiettivi di mercato dei partenopei stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport ci sarebbe finito anche Fabio Miretti , il centrocampista classe 2003 di proprietà della Juventus ma che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa.Il club azzurro campano infatti avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'entourage di Miretti per il suo trasferimento nella prossima stagione. Compirà 22 anni il prossimo 3 agosto quindi per gli azzurri sarebbe un acquisto in prospettiva, una sorta di investimento in cui crede molto il ds Giovanni Manna che lo conosce bene fin dai tempi della Juventus Next Gen e vorrebbe portarlo con sè anche al Napoli.Dal canto suo la Juventus non si opporrebbe alla cessione a titolo definitivo del giovane. Anzi, il prezzo sarebbe fissato a circa 10-12 milioni di euro, quindi decisamente alla portata del club azzurro. Non si tratta però di un affare a chiusura imminente. Il Napoli infatti prima ha altri obiettivi di mercato, poi potrebbe provare l'affondo per il giocatore di proprietà della Juventus.





