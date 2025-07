sabattini

CorSport - Milik, due ipotesi per il futuro

2 ore fa



La Juventus inizia a muoversi e a guardarsi attorno per capire quale possa essere il futuro di Arek Milik. Il centravanti polacco è fermo ai box da oltre un anno per quel infortunio al ginocchio che sembrava non eccessivamente grave ma che poi ha portato a delle conseguenze. Ora comunque sembra si stia arrivando al recupero del classe 1994 ma stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport ci sono tre strade per il suo futuro. La prima lo vede rimanere a Torino come terza punta, la seconda ipotesi è il trasferimento con i club dell'Arabia Saudita che avrebbero già manifestato il loro interesse.