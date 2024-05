Westonè uno dei giocatori dellacol contratto in scadenza nel 2025. Come riferisce Corriere dello Sport, i bianconeri avevano avanzato una proposta di rinnovo al giocatore, che però era stata prontamente respinta. Ciò aveva creato l'interesse di diverse squadre dellao della. Sempre stando a quanto riferito dal giornale, ora l'ex giocatore delloIn questa stagione il centrocampista è diventato un giocatore importante per Massimiliano Allegri, confezionando ben 10 assist tra tutte le competizioni.