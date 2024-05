Juventus, Allegri ed Elkann al GP di Montecarlo: l'incontro

Lasi è separata da Massimilianocon effetto immediato già da qualche settimana, con Paolo Montero come traghettatore. Il motivo ormai è noto a tutti in seguito ai fatti della serata dello stadio Olimpico nonostante la Juventus avesse vinto la Coppa Italia contro l'Atalanta. A prendere la decisione della separazione immediata tra gli altri c'era anche John Elkann. Nella giornata di ieri aldi Montecarlo però i due sono stati avvistati insieme, come racconta il Corriere dello Sport.Un abbraccio lungo, sincero, quello tra i due, che è parso senza tensioni. Un atteggiamento che è sembrato tranquillo, i due sono sempre stati legati da un buon rapporto. Ma se questo fosse un indizio sul futuro? Una transazione per chiudere la vicenda potrebbe diventare la soluzione migliore per tutti. Per la Juventus eviterebbe spese legali e ad Allegri permetterebbe di allenare già nella prossima stagione. Per ora però si guarda a quel abbraccio, sotto agli occhi del presidente Fifa Infantino, presente anche lui a vedere la gara.