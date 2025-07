CorSport - Manovre di PSG e Premier per Khephren Thuram: la 'reazione' della Juventus

AFP or licensors

Si è allenato in questi ultimi giorni di vacanza per farsi trovare subito pronto e al meglio all'inizio del ritiro;vuole ripartire forte, dopo aver concluso alla grande la sua prima stagione alla Juventus. Un'estate fa era arrivato a Torino con grande curiosità per come si sarebbe inserito all'interno della Juventus ma non era stato uno dei principali colpi, almeno sulla carta. E invece, Thuram ha superato le aspettative ma soprattutto ha reso molto più di tutti i grandi acquisti, per merito suo e per demerito degli altri (da Koopmeiners a Douglas Luiz e Nico Gonzalez).

PSG e Premier su Thuram?

Thuram può rinnovare con la Juventus

Il francese è passato da essere un centrocampista con ottime prospettive ad una certezza della Juventus, che punta molto sul giocatore per il presente e il futuro. La crescita di Thuram e il livello che ha raggiunto, ovviamente ha attirato l'attenzione in giro per l'Europa,ome riporta il Corriere dello Sport. Prima di arrivare a Torino, il Liverpool era uno dei club che lo aveva monitorato con più attenzioneThuram nel corso dei mesi e soprattutto da quando è arrivato Igor Tudor,ed ha tutto per diventare anche un leader dello spogliatoio con il tempo, oltre ad esserlo di fatto già in campo. Il centrocampista ex Nizza ha un buonissimo rapporto con il tecnico, che non se n'è mai privato da quando si è seduto sulla panchina bianconera.Non è una priorità in questo momento visto che la Juventus ha da fare molte altre cose più urgenti ma nell'idea della società c'è comunque quella di r. Eventualmente, la Juve proporrà anche un prolungamento dell'accordo, blindando ancora di più il francese. Senza fretta ma Thuram e la Juve sono destinati a fortificare ancora di più il legame.