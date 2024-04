Lascenderà in campo questa sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Chi però si è infortunato nel corso della semifinale di andata è Mattia, uscito dopo pochi minuti dal campo dello Stadium. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport. L’esterno non ci sarà domani contro la Juve in Coppa Italia ma è pronto a tornare a disposizione di Igor Tudor. Nel mirino almeno la panchina per la gara contro l'Hellas Verona in programma sabato.