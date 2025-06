CorSport - Laporte-Juventus, si scalda la pista per la difesa: cosa filtra

Redazione Calciomercato

Laporte-Juventus, cosa sappiamo

Tra defezioni e dubbi di sorta anche per l'immediato futuro, con il match contro il Real Madrid che incombe, lasta valutando tutte le possibili soluzioni per rinforzare la difesa, reparto che dopo il pesante ko contro il Manchester City ha imposto fin da subito alcune riflessioni. Stando a Il Corriere dello Sport, in questa fase stanno salendo le quotazioni dello spagnolo, 31 anni, che vorrebbe tornare in Europa dopo un'esperienza di un paio di stagioni in Arabia all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.Non si tratta certamente di un affare low-cost, considerando che attualmente ha un ingaggio da 25 milioni di euro all'anno, ma con 10 milioni per il cartellino (scadenza 2026) e un triennale da altri 15 netti complessivi (5 a stagione) potrebbe anche andare in porto in tempi rapidi. Soprattutto perché l'Al-Nassr continua a puntare, che ad oggi, tutto considerato, può già essere visto come un rimpianto per i bianconeri, che a gennaio non avevano accettato di spendere 5 milioni in più per strapparlo al Feyenoord, decidendo di virare su Lloyd Kelly che ora, incredibilmente, potrebbe già partire.