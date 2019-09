Juventus-Napoli si è conclusa nel modo più incredibile, con l'autogol di Kalidou Koulibaly per il 4-3 finale in favore dei bianconeri, ma senza particolari polemiche. La moviola de Il Corriere dello Sport, però, segnala un presunto errore da parte di Daniele Orsato:



"Daniele Orsato fa la sua partita, con il piglio che gli è stato sempre riconosciuto, con la consapevolezza di essere un arbitro di un livello superiore (non ci vuole molto, ma lui lo è comunque). Commette, però, un errore tecnicamente grave, prima ancora di parlare delle ricadute che avrebbe potuto avere sulla partita: l’intervento di Matuidi (sul 3-0, in pieno controllo della partita, che senso ha?) è quantomeno da giallo. Sarebbe stato il secondo. Perché Matuidi arriva col sinistro sul collo del piede di Allan. L’intervento è bruttino (e lo stesso bianconero se ne accorge subito), il giallo era elementare e il francese era già stato sanzionato da Orsato. Nell’occasione, il VAR (Irrati) non è giustamente intervenuto, non essendo un fallo da rosso diretto. Bravi gli assistenti, in particolare il n. 1, Manganelli: ok i tre gol del Napoli. Sul primo, c’è Emre Can a tenere in gioco Manolas, sul secondo Lozano è dietro la linea del pallone (ci sarebbe anche Bonucci), sul terzo Di Lorenzo arriva da dietro e c’è addirittura Ronaldo ultimo difendente. Riavvolgiamo il nastro, parlando di gol regolari: è buono anche l’1-0, sul tiro di Insigne, il pallone colpisce Bonucci (sulla spalla, anche se il difensore si tiene la faccia), bene fa Orsato a far proseguire (non c’è emergenza di soccorrere un giocatore). C’è la punizione che porta al 4-3: Elmas tocca il pallone ma poi prende fra le sue gambe il piede sinistro di Dybala".