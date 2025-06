CorSport - La Juventus prepara l'offerta per Gyokeres: le cifre

AFP via Getty Images

La Juventus accelera sul mercato e punta dritta su Viktor Gyokeres. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante svedese è ormai in rottura totale con lo Sporting Lisbona, complici le divergenze sulla sua cessione. Il club portoghese è consapevole dell'interesse crescente nei confronti del suo bomber, ma fino a oggi ha fatto muro sulle condizioni economiche.Dagli Stati Uniti, dove la squadra è impegnata nel Mondiale per Club, la dirigenza bianconera starebbe finalizzando la prima proposta ufficiale: un’offerta complessiva da circa 70 milioni di euro. La formula è articolata, con una parte fissa importante, pagamento dilazionato, bonus legati alle prestazioni di Gyokeres e ai risultati di squadra, oltre a oneri accessori considerati facilmente raggiungibili.

Gyokeres è il nome in cima alla lista dei desideri per rafforzare l’attacco della Juventus, che con ogni probabilità vedrà diversi cambiamenti in estate. Il profilo dello svedese, potente, dinamico e con un ottimo fiuto del gol, piace molto a Igor Tudor.La trattativa non è semplice, ma i bianconeri sono pronti a fare un investimento importante per assicurarsi uno dei bomber più richiesti del panorama europeo.