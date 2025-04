Corsport - La Juventus pensa sempre a David: la situazione

un' ora fa



La Juventus avrebbe avuto contatti, in tempi non sospetti e con grande discrezione, con l'entourage di Jonathan David, centravanti classe 2000 della nazionale canadese, in scadenza di contratto con il Lille a fine stagione. Come riportato dal "Corriere dello Sport", il club bianconero sarebbe in piena corsa per l'ingaggio a parametro zero della punta, che avrebbe chiesto 7 milioni di euro netti a stagione.



La Juve, inoltre, dovrebbe garantire a David 10 milioni alla firma, oltre a 5-6 milioni di euro di commissioni al suo entourage: resta da capire se i bianconeri riusciranno a soddisfare le richieste del bomber e dei suoi agenti.