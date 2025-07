CorSport - La Juventus farà un tentativo per Andrè: l'offerta

58 minuti fa



La Juventus farà un tentativo concreto per Andrè, il centrocampista classe 2001 di proprietà del Wolverhampton e della nazionale brasiliana: come riportato dal Corriere dello Sport. La Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto 25 milioni di euro più bonus per convincere il club inglese a cedere il giocatore.



Si tratta comunque di un'impresa che non sarà comunque facile, dal momento che il Wolverhampton valuterebbe il cartellino di Andrè non meno di 35 milioni di euro e li vorrebbe subito, nessuno scambio. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.