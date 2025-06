CorSport - La Fiorentina scarta Thiago Motta: il motivo

Getty Images

La Fiorentina avrebbe deciso di accantonare definitivamente l’idea di affidare la panchina a Thiago Motta. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ex Juventus non sarebbe stato scelto dalla dirigenza viola, che ora punta decisa su Stefano Pioli per guidare la squadra nella prossima stagione.Alla base della decisione ci sarebbero soprattutto motivi legati alla gestione del gruppo. Durante la sua breve esperienza in bianconero, Motta avrebbe avuto rapporti poco positivi con due giocatori ora molto importanti per la Fiorentina: Moise Kean e, soprattutto, Nicolò Fagioli. Entrambi sono oggi tra i profili più rappresentativi del club toscano e la società non vuole correre rischi in termini di equilibrio interno.

Stefano Pioli, invece, viene visto come un profilo più esperto e capace di garantire una maggiore armonia all’interno dello spogliatoio. Dopo la fine del suo ciclo al Milan, Pioli è pronto a rimettersi in gioco e la Fiorentina sembra essere l’occasione giusta per ripartire.Con la scelta dell’allenatore ormai imminente, i viola sembrano orientati verso una soluzione che possa garantire stabilità e continuità, lasciando definitivamente da parte l’opzione Thiago Motta.