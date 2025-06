CorSport - Kostic nel mirino della Roma: cosa filtra

Kostic-Roma, la situazione

Negli ultimi giorni si è generata una certa confusione attorno alla situazione finanziaria della, per via delle difficoltà emerse in vista della nuova stagione. Ciò che è certo è che fino al 30 giugno il club giallorosso sarà concentrato esclusivamente sul mercato in uscita, tappa fondamentale per rispettare gli accordi siglati con la UEFA e per evitare possibili sanzioni legate al mancato rispetto del settlement agreement.Dal 1° luglio, invece, la situazione potrebbe cambiare, con il nuovo direttore sportivo Frederic Massara che avrà margini più ampi di manovra e potrà lavorare per rafforzare la rosa con 4-5 innesti mirati, pur senza compromettere l’equilibrio finanziario. Un nodo cruciale in questa strategia è rappresentato dalla cessione di Angeliño, che porterebbe un contributo importante al bilancio. Per sostituirlo, stando a Il Corriere dello Sport, laha messo nel mirino anche, tornato alladopo la parentesi in prestito al Fenerbahce e rientrato in campo da titolare proprio poche ore fa, nel match contro il Manchester City perso 5 a 2. Tuttavia, la Lupa prenderà in considerazione il serbo solo a condizioni favorevoli, sia per l'ingaggio che per il costo del cartellino, data anche l’età del calciatore che compirà 33 anni a novembre.

Kostic, inoltre, sarebbe un'alternativa al primo nome in lista, ovvero, esterno sinistro del Club Brugge seguito anche dal Milan e dalla stessa Juventus. La valutazione della società belga si aggira attorno ai 25 milioni di euro, ma Massara è fiducioso di poter abbassare le richieste facendo leva sulla volontà del giocatore di trasferirsi in Serie A.