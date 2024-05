Teunavrebbe detto al proprio entourage che laera la sua prima scelta per il trasferimento nel corso della sessione estiva di calciomercato. A riferirlo è oggi il Corriere dello Sport. Tra la Vecchia Signora e l'Atalanta però mancano ancora dei dettagli per l'accordo: il club bergamasco infatti chiede 60 milioni per cedere l'olandese classe 1998, la Juventus sul piatto ne metterebbe 45. Si pensa all'inserimento di contropartite come Dean Huijsen e Matias Soulè, tutto aperto, ci saranno evoluzioni prossimamente, certo è che resta un obiettivo per la Juventus.