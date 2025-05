Getty Images

CorSport - Kolo Muani può restare alla Juventus soltanto ad una condizione

39 minuti fa

Come da accordi pregressi tra Juventus e Paris Saint Germain al termine di questa stagione Randal Kolo Muani tornerà a vestire la maglia del PSG, club con cui a gennaio nel mercato invernale la Juventus aveva trovato un accordo sulla base di un trasferimento in prestito secco.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina l’avventura a Torino del centravanti francese proseguirebbe soltanto nel caso in cui il club francese concedesse un nuovo trasferimento temporaneo, magari legandolo a un obbligo di riscatto. Quindi ad oggi la sua permanenza è in dubbio.