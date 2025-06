CorSport - Kolo Muani alla Juventus la prossima stagione, discorso quasi chiuso con il PSG: tutti i dettagli

2 ore fa



Kolo Muani resterà alla Juventus per il Mondiale per Club; lo ha confermato lo stesso giocatore qualche giorno fa, aggiungendo di essere contento di questa situazione dopo i mesi passati a Torino. L'attaccante francese quindi sarà ancora in bianconero negli Stati Uniti ma la vera partita il club la sta giocando per la prossima stagione. La Juventus starebbe chiudendo il discorso con il Psg per garantire a Randal di restare in bianconero anche per la prossima stagione.





La strategia per far restare Kolo Muani oltre il Mondiale per Club è già definita come scrive il Corriere dello Sport, ovvero "strappare un prestito con diritto di riscatto a 50 milioni, cifra che eviterebbe al Psg di realizzare una minusvalenza. Sulla forma c’è già un’intesa. Nella sostanza, invece, servirà stabilire le clausole che farebbero scattare l’acquisto: quindi non solo una volontà delle parti ma anche una serie di fattispecie concrete come la qualificazione in Champions, il numero di presenze e di gol. È il classico gioco delle parti: più le maglie sono larghe, più la Juve avrebbe margini di ripensamento".