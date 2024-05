. Dopo la Coppa Italia vuole alzare nuovi trofei e vuole farlo in bianconero. Ma non solo. Ha anche preso ispirazione dal successo di Charles Leclerc a Montecarlo per lanciare la Juve verso la nuova stagione. Ospite della Ferrari al Gran Premio di Monaco, infatti, prima della gara si è intrattenuto con il pilota nel paddock e alla fine ha festeggiato il suo trionfo. L'annata in bianconero gli ha ridato il sorriso, grazie alla Coppa Italia e poi al premio di migliore attaccante del campionato ricevuto prima della sfida con il Monza.«Il prossimo anno dovrò fare ancora meglio, so cosa si aspetta la gente da me», ha detto dopo aver chiuso la stagione con 18 gol, 16 in serie A e due in Coppa Italia, in 38 presenze, i numeri migliori da quando veste di bianconero. L’anno della svolta, dunque, per lui, che non è stato soltanto goleador, prendendo per mano la Juventus nelle problematiche. E anche se non tutto è stato perfetto, sia a livello personale, sia a livello di squadra, ora vuole ripartire con la Juve. Per essere il punto fermo della nuova era targata Thiago Motta, sempre più leader e sempre più centrale nel progetto.