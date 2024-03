Juventus, un terzo di rosa in bilico: il piano

La strategia sui rinnovi

La prima ondata di rinnovi in casa Juventus è stata fatta in autunno; gli altri nodi da sciogliere invece in primavera, quando il club avrà budget e prospettive più chiare. E alla Continassa, la questione dei contratti sarà decisiva per capire anche quanto ci si potrà muovere sul mercato in entrata.Guardando la rosa bianconera, un terzo dei giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2025. La storia recente insegna come sia rischioso avvicinarsi all'estate che poi porta all'ultimo anno di contratto senza aver deciso come muoversi. In bilico c'è quindi un bel pezzo di Juventus. A partire dai portieri, con Szczesny, Perin e Pinsoglio tutti in scadenza tra poco più di un anno. Ci sono poi, oltre ovviamente a Federico Chiesa , che rappresenta il rinnovo più delicato e importante.La strategia della Juventus comunque, già attuata in autunno, rimane quella di ridurre i costi attraverso l'allungamento di alcuni contratti così da spalmare stipendi elevati, scrive il Corriere dello Sport. E' il caso ad esempio di Dusan Vlahovic, che a differenza dei giocatori citati sopra non è in scadenza 2025 ma l'anno successivo, anche se già nel prossimo futuro si dovrà prendere una decisione per non ritrovarsi come adesso la Juve si ritrova con Chiesa.