Juventus, il futuro di Alex Sandro

sta per raggiungere un traguardo significativo nella storia della. Nonostante una stagione non brillante fin qui, il brasiliano avrà l'opportunità di tornare protagonista contro l'Udinese, sostituendo l'infortunato Danilo, come riporta il Corriere dello Sport. Con questa apparizione, Sandro eguaglierà Davidal secondo posto nella classifica degli stranieri più presenti nella storia del club, con 320 presenze. Il primato è detenuto da Pavel Nedved con 327 presenze, un record che potrebbe essere alla portata di Sandro entro fine stagione.

Alex Sandro mette nel mirino Pavel Nedved per superare un traguardo storico con la maglia della Juventus. In ogni caso, il suo futuro è segnato: a fine stagione lascerà la Juve, in scadenza di contratto. Il futuro porta il nome di Tiago Djalò.