Juve-Atalanta, è il giorno di Milik

La base di partenza, almeno sulla carta, è buona: è decisamente proficua, infatti, l'intesa tra Federicoe Arek, che oggi andranno a comporre la coppia d'attacco titolare dellanel match contro l', in assenza dello squalificato Dusan Vlahovic. E per il polacco, come riflette Il Corriere dello Sport, sarà una grande chance. Innanzitutto per riscattarsi dall'ingenua espulsione rimediata contro l'Empoli, episodio chiave nel campionato bianconero, e poi per interrompere il digiuno di gol che si allunga dallo scorso 7 ottobre: troppo magro, per uno come lui, il bottino da cinque reti totali in stagione (di cui tre con il Frosinone in Coppa Italia).A far ben sperare, come accennato, è il feeling con Chiesa. Quando si è trovato a giocare insieme al classe 1997 azzurro dal primo minuto - tre volte finora - Milik ha infatti messo a segno quattro gol, risultando dunque più prolifico che con qualsiasi altro partner. L'auspicio è che l'intesa possa riproporsi anche oggi, soprattutto per aiutare i bianconeri a centrare una vittoria di cui hanno bisogno come dell'aria.