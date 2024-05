Lunedì segna un momento chiave per la Juventus, con un incontro previsto tra i dirigenti del club e l'allenatore. Questo vertice avviene una settimana dopo l'abbraccio caloroso al Dall'Ara con Montero, il quale è destinato a prendere in mano le redini della NextGen della Juventus. Durante quell'incontro, i due hanno scambiato qualche parola complice, suggerendo un rapporto di reciproca stima e comprensione.Il possibile "ultimo regalo" dialpotrebbe essere il terzo posto in classifica, che potrebbe essere sottratto proprio alla Juventus negli ultimi 90 minuti di gioco. Questo risultato potrebbe fungere da punto di svolta nel rapporto tra Motta e la Juventus, facendo sì che entrambe le parti capiscano se è davvero giunto il momento di consolidare la loro relazione e "convolare a nozze".