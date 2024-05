Ladeve prendere alcune decisione sul futuro dei giocatori attualmente in prestito. Tra questi c'è anche il talento argentino classe 2003 Matias. L'attaccante che in questa stagione è stato in prestito al Frosinone. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport con l'approdo di Thiago Motta in panchina potrebbe chiedere il rientro a Torino di Matias Soule. Infatti il tecnico potrebbe ritenere l'argentino come sostituto ideale di Federico Chiesa e Kenan Yildiz indicati come i due titolari nel tridente offensivo.