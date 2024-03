Juventus su Zirkzee: la richiesta al Bayern Monaco

. E' questa la mossa del Milan, che spinge forte per il grande colpo del suo mercato: una prima punta titolare, per sostituire Olivier Giroud. In scadenza di contratto, il francese è tentato dall'avventura in MLS per concludere la carriera e può lasciare, con i rossoneri che segue diverse piste, la principale porta a Joshuadel Bologna. Quel centravanti che piace tanto anche a Juventus e Napoli. E i club potrebbero intavolare un duello per l'olandese nelle prossime settimane.Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, il dirigente bianconero ha chiesto ai tedeschi se intendessero riacquistarlo in estate attraverso la clausola. Sia Milan che Juventus sono convinte di voler investire su una delle rivelazioni di questa stagione in Serie A e prendere un futuro campione. Ma prima di tutto bisogna comprendere a fondo le intenzioni del Bayern, che ha una corsia preferenziale per Zirkzee, conservando una percentuale del 35% sull'eventuale plusvalenza che realizzerà il Bologna in caso di cessione, ma che potrebbe riportarlo alla base grazie ad una clausola di riacquisto da 40 milioni inserita nel contratto del giocatore nella trattativa di cessione al Bologna. Così Milan e Juve potranno entrare in azione con decisione solo se il Bayern dovese farsi da parte perché nell'annata della consacrazione per Zirkzee tutto è possibile.