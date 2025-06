CorSport - Juventus, Spalletti è un'ipotesi

NTB/AFP via Getty Images

Luciano Spalletti ha ufficializzato la risoluzione del suo contratto con la FIGC, mettendo fine alla sua esperienza da commissario tecnico dell’Italia. «Sono il ct sino alla Moldavia, da domani non più», ha dichiarato senza rimorsi, spiegando come l’esonero sia stato comunicato lunedì sera dal presidente Gravina. «Non avevo intenzione di mollare, ma prendo atto della decisione», ha aggiunto Spalletti, mostrando grande senso istituzionale.Dietro l’addio, oltre ai risultati deludenti, anche la consapevolezza del tecnico di non voler ostacolare il futuro della Nazionale. A Coverciano si sentiva “in Paradiso”, ora tornerà nella sua tenuta di Montaione per riflettere sul futuro. Ma il futuro potrebbe bussare in fretta.

Il suo nome, infatti, torna subito d’attualità per diverse panchine di club, prima tra tutte quella della Juventus, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. Il club bianconero, in attesa di capire se Igor Tudor verrà confermato dopo il Mondiale per Club, osserva con interesse la situazione. Spalletti rappresenterebbe una soluzione d’esperienza, con idee di gioco moderne e un profilo da leader silenzioso ma efficace, perfetto per guidare la rinascita juventina.