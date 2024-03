Juventus, sondato Thiago Motta per il post Allegri

In casa Juve tiene banco il futuro di Massimiliano Allegri, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e non inizierà la stagione senza un rinnovo ( QUI I DETTAGLI SUL FUTURO DELL'ALLENATORE) . Ecco perché il club ha già fatto i suoi legittimi sondaggi.Tra i profili che la Juventus sta cercando e ha già sondato, il nome che il Corriere dello Sport fa è quello di Thiago Motta. L'allenatore del Bologna è da tempo nei radar del club bianconero e in particolare di Cristiano Giuntoli.