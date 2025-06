AFP via Getty Images

CorSport - Juventus, scatto per Gyokeres

3 ore fa



Importanti novità sul futuro di Viktor Gyokeres. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sarebbe in pole position per assicurarsi l’attaccante svedese, reduce da una stagione straordinaria con lo Sporting Lisbona. I bianconeri avrebbero già avviato i contatti e presentato un’offerta da 70 milioni di euro, mentre il club portoghese continua a chiedere 80 milioni per lasciar partire il suo bomber.



Gyokeres, che ha messo a segno una valanga di gol nell’ultima stagione, ha espresso la volontà di compiere il salto in un top club europeo. Il suo entourage avrebbe già fatto sapere che l’attaccante chiede un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante, ma che la Juve sembrerebbe disposta a valutare pur di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.