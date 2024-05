Îl centrocampista francese della Juventus Adrienpotrebbe riposare nella gara di domani contro la Salernitana. Esattamente come per Dusan Vlahovic, l'obiettivo di Massimilianoè quello di averli al meglio della condizione per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per questo domani nel match dello Stadium potrebbero accomodarsi in panchina. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport a giocarsi una maglia da titolare al posto del francese ci sarebbero Charlye Fabio Miretti con il primo in vantaggio sul secondo.