Lascenderà in campo domani alle 18 contro la Salernitana allo Stadium con il chiaro obiettivo Champions League. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport tra le fila dei campani di Colantuono ci sarebbero parecchie assenze. Infatti, Niente da fare per Maggiore, Ochoa, Candreva e Gyomber. Probabilmente out anche Bradaric e Manolas per affaticamento muscolare. Rientra Pierozzi dopo un turno di squalifica ma anche un affaticamento muscolare. Kastanos torna dopo un mese di assenza per problemi al ginocchio ma è destinato alla panchina. Ritornano anche Pasalidis e forse Boateng.