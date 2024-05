Ilè retrocesso in Serie B al termine della stagione che si è da poco conclusa. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare i neroverdi in questa sessione di calciomercato è Armand, attaccante esterno classe 1998. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport la Roma vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza rappresentata proprio dalla Juventus per il giocatore. L'idea del club giallorosso sarebbe quella di mettere sul piatto 12 milioni di euro subito per accaparrarselo. La Vecchia Signora deve fare attenzione alla concorrenza quindi.