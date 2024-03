Questa mattina il difensore olandese di proprietà dellama attualmente in prestito alla Roma Deanha dichiarato in un'intervista a Gazzetta dello Sport di voler tornare alla Vecchia Signora in estate. Il Corriere dello Sport tuttavia oggi riferisce che lain estate farà comunque un tentativo di tenere il difensore olandese alla corte di Daniele De Rossi. Le prestazioni del difensore classe 2005 infatti sarebbero particolarmente apprezzate dalla dirigenza giallorossa, al punto che non vorrebbe privarsene cosi facilmente. Tuttavia, la formula con cui è stato ceduto Huijsen alla Roma nel mercato di gennaio è quella del prestito secco quindi ogni decisione sarà nelle mani della Juventus.