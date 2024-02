Adrien Rabiot ha festeggiato le 200 presenze con la Juventus anche se il suo futuro resta in bilico avendo il contratto in scadenza a giugno. La partita è aperta e non è semplice da vincere anche perché all'orizzonte ci sono tanti club stranieri di prima fascia che osservano interessati l'evoluzione della questione. Arsenal, Tottenham, Liverpool, Bayern Monaco: le superpotenze si stanno muovendo e stanno sondando il terreno, scrive il Corriere dello Sport. Intanto però, Adrien manda segnali incoraggianti visto le ultime dichiarazioni. ​ Musica per il popolo juventino, un proposito che suona come un segnale chiaro di apertura, quasi una auto conferma.