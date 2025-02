CorSport - Juventus, il retroscena Kolo Muani: 'Così ha conquistato Thiago Motta e scalato le gerarchie'

AFP via Getty Images



Kolo Munani, così ha stupito Thiago Motta

Anche questa sera nella sfida contro ildovrebbe ottenere una maglia da titolare il centravanti francese della Juventus arrivato poche settimane fa in prestito secco dal Paris Saint Germain Randal. Il bomber francese classe 1998 ha già messo a segno tre goal nelle prime due apparizioni in bianconero e stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport avrebbe scalato le gerarchie di Thiago Motta. Ci sarebbero però alcuni aspetti per cui il tecnico bianconero sarebbe rimasto stupito.Si tratta innanzitutto di un giocatore duttile: come visto nel finale della sfida contro l'Empoli può essere anche esterno sinistro oltre che punta, in coppia con Dusan Vlahovic. Avrebbe colpito tutti però per il suo modo di essere associativo per la squadra, per la sua capacità di raccordare la manovra e di dettare la profondità. Ecco perché ora sembra essere Kolo in testa alle gerarchie bianconere.





