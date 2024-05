Il contratto che lega Adrienallaè in scadenza al termine della stagione attuale. La volontà della dirigenza bianconera sembra essere quella di trattenere Adrien offrendogli un rinnovo a cifre abbastanza elevate, complici le richieste del centrocampista. Stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport però il giocatore francese ex PSG prima di prendere una decisione per quanto riguarda il suo rinnovo vorrebbe sapere se la Vecchia Signora proseguirà o meno con Massimiliano Allegri. Questa sarebbe la condizione posta da Adrien Rabiot per valutare il rinnovo.