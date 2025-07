sabattini

CorSport - Juventus, quale futuro per Milik? Offerto ad alcuni club

un' ora fa



Arek Milik è ormai da un anno intero lontano dai campi da calcio. Il giocatore lo ricorderete aveva rimediato un infortunio al ginocchio un anno fa in un'amichevole con la maglia della Polonia. Da lì un lungo calvario che lo ha tenuto sempre lontano dal campo partendo da un infortunio che non sembrava gravissimo. Stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport la dirigenza bianconera ed in particolare Damien Comolli starebbero lavorando per trovargli una sistemazione nel mercato estivo. In particolare lo avrebbe offerto ad alcuni club di Saudi Pro League. Si lavora per una sistemazione che possa accontentare tutti.