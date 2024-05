Il difensore del Torino Alessandroha attirato su di sé gli occhi delle principali big di Serie A. Tra queste c'è anche laanche se al momento, come riferisce il Corriere dello Sport sembra essere defilata dalla corsa al difensore azzurro. In prima linea ci sarebberopronte a sfidarsi per un duello di mercato. Dal canto suo però la dirigenza granata ed Urbano Cairo avrebbero fissato il prezzo del giocatore, valutato circa. Prezzo elevato ma da cui il club granata spera possa scaturirne un'asta. La Juventus al momento non è tra le principali pretendenti, nonostante le voci degli ultimi mesi.