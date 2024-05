Questa sarà la settimana decisiva per il futuro di Adrien. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno, il centrocampista francese è davanti ad un bivio: rinnovare con la Vecchia Signora oppure trasferirsi altrove? Le pretendenti certamente non mancano, a zero potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per molte big d'Europa. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport ci sarà nel corso di questa settimana un incontro con l'entourage del giocatore, la mamma agente Veronique, e la dirigenza bianconera, che sarà decisivo. Thiago Motta avrebbe già detto di volere Rabiot nel centrocampo della Juventus della prossima stagione.