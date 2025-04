Getty Images

CorSport - Juventus, occhi su Giovanni Leoni: cosa filtra

9 minuti fa



La Juventus domani alle ore 18:30 affronterà il Parma allo stadio Ennio Tardini. Tra le fila dei gialloblù ci sarà un osservato speciale. Si tratta di Giovanni Leoni, giocatore classe 2006 finito nei radar della Juventus per la sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport nei giorni scorsi la Vecchia Signora avrebbe presentato una prima offerta al Parma per arrivare al giocatore. Il Parma lo ha acquistato in estate dalla Sampdoria per una cifra attorno agli otto milioni. Decisamente elevata per un giocatore di quel età. Ecco quindi che non è da escludere un "no" del presidente del Parma.