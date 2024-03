Juventus, nuovo sponsor: le ultime

Nei prossimi mesi lasi concentrerà anche sul nuovo sponsor di maglia. Il 30 giugno scadrà infatti l'accordo da 45 milioni annui con Jeep, sorella del gruppo Stellantis cresciuta proprio grazie alla presenza sulle maglie della squadra come title sponsor. In occasione del Gp d'Arabia del 10 marzo, diversi dirigenti del club si sono recati a Gedda (dove c'era anche John Elkann) proprio per rinforzare i legami con il Medio Oriente, come riporta il Corriere dello Sport.Non sarà semplice per la Juventus riuscire a sostituire i ricavi provenienti da Jeep. Per quanto riguarda l'Arabia Saudita, riferisce il quotidiano, è difficile che uno sponsor istituzionale decida di esportare risorse fuori dal Paese in un momento di forte accentramento per far crescere il calcio locale, ma l