Getty Images

CorSport - Juventus, Montipò nel mirino? Lo scenario

2 ore fa



La Juventus è alla ricerca di un secondo portiere per Michele Di Gregorio. Sembra sempre più avanzata infatti l'ipotesi di separazione da Mattia Perin che vorrebbe un club in cui giocare con maggiore continuità. Ecco quindi che la dirigenza bianconera sta vagliando diversi nomi per trovare un nuovo secondo portiere. Stando a quanto raccontato questa mattina dal Correre dello Sport il nome che al momento è balzato in cima alla lista delle preferenze di mercato della Juventus per difendere i pali è quello di Lorenzo Montipò del Verona. Classe 1996 con oltre 150 presenze in Serie A garantirebbe sicurezza e solidità al reparto. La Juve ci pensa.