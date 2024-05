Arekha firmato appena la scorsa estate un contratto che lo lega allafino al 2026. Tra le mura della Continassa però tante cose sono cambiate, a partire dall'allenatore che non è più Massimiliano Allegri, molto probabilmente sarà Thiago Motta. Insieme a questi cambiamenti, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, potrebbe anche cambiare il futuro di Arek Milik. Il centravanti polacco classe 1994 infatti potrebbe lasciare Torino e la Juventus già nel corso del mercato estivo. Ci saranno comunque ulteriori valutazioni sul suo futuro che al momento resta in dubbio.